Calciomercato Napoli: è fatta per Karbownik (Di venerdì 28 agosto 2020) Michal Karbownik, 19 anni, è un nuovo giocatore del Napoli. L'ingaggio dell'esterno sinistro del Legia Varsavia non è stato ancora annunciato ufficialmente dal club, ma l'operazione è stata definita ... Leggi su gazzetta

Il Napoli è vicino al terzino polacco Karbownik del Legia Varsavia: operazione in dirittura d’arrivo con ripercussioni anche sulle cessioni Il Napoli ha messo le mani su Michael Karbownik, 21enne, ...

