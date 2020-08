Aumenta la fiducia di consumatori e imprese (Di venerdì 28 agosto 2020) Aumenta ad agosto la fiducia di consumatori e imprese. Secondo quanto riferisce l’Istat, la stima del clima di fiducia dei consumatori sale da 100,1 a 100,8, per le imprese da 77 a 80,8. Si tratta del terzo mese consecutivo con il segno più. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Aumenta la fiducia di consumatori e imprese - Gae95 : RT @ItinerariL: Cambia la #formazione di @AfolMet, @maudelconte: Da settembre più del 50 per cento di formazione sarà fatta su remoto. In u… - ItinerariL : Cambia la #formazione di @AfolMet, @maudelconte: Da settembre più del 50 per cento di formazione sarà fatta su remo… - andreadag3 : RT @AlfredoPedulla: Clamorosa #Reggina: aumenta la fiducia per #Rami! E dall’#Atalanta è in arrivo #DelPrato @tvdellosport - TUTTOB1 : Pedullà: 'Reggina, aumenta la fiducia per Rami. In arrivo anche Del Prato, manca solo l'annuncio per Charpentier' -