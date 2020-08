Alberto Matano replica per la prima volta alle accuse di Lorella Cuccarini “io incredulo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Alberto Matano, il divorzio dalla Cuccarini dopo essere stato definito maschilista Alberto Matano ha recentemente divorziato, lavorativamente parlando si è allontanato per forza di cose da Lorella Cuccarini dopo essere stato definito maschilista, uomo dall’ego sfrenato in una lunga mail scritta dalla conduttrice. Inizialmente si parlava di una conduzione de La vita in diretta da parte dei due conduttori, anche per la nuova stagione che troverà avvio a settembre. Poi qualcosa è cambiato, dopo la mail si è stabilito che il programma sarebbe andato avanti soltanto con Matano. Fino ad oggi l’uomo non ha sentito l’esigenza di esporsi su quanto accaduto, adesso lo ha fatto affermando di essere rimasto senza ... Leggi su kontrokultura

