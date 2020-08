Sky - Juve, Milik sempre più lontano: chieste informazioni per Suarez! (Di giovedì 27 agosto 2020) Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ai parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla situazione degli attaccanti in casa Juve, nella quale sarebbe coinvolto anche Arek Milik, anche se al momento il nome del polacco sarebbe ... Leggi su tuttonapoli

SkySport : Manchester City, sondaggio per Bonucci ma il difensore resta alla Juve - SkySport : Calciomercato Juventus, in arrivo McKennie dallo Schalke - GoalItalia : Cavani dice no alla Juventus: pesa il passato a Napoli ??[?? Sky Sport] - carlinohugo : sarà una coincidenza per carità... ma da quando è andato via Marotta quelli di Sky sulla Juve non sanno più nulla o arrivano dopo - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Sky - Juve, Milik sempre più lontano: chieste informazioni per Suarez, Dzeko in cima alla lista -