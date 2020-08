PS5 in versione digitale da 2TB compare sulle pagine di un rivenditore tedesco a un prezzo folle (Di giovedì 27 agosto 2020) Il rivenditore tedesco Otto.de ha pubblicato sulle proprie pagine l'elenco di una PS5 only digital da 2 TB con un prezzo di € 974,79. Un prezzo decisamente elevato che difficilmente corrisponderà alla realtà...Sony ha rivelato che lancerà due versioni di PS5: un'edizione solo digitale e il modello standard. Mentre un prezzo deve ancora essere rivelato, è opinione diffusa che PS5 sarà venduta al dettaglio per $ 499 / $ 399 rispettivamente per le versioni standard e digitale.Tuttavia, Sony non ha ancora detto nulla riguardo una versione da 2 TB dell'edizione solo digitale, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela.Leggi altro... Leggi su eurogamer

