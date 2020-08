Perché devi imparare ad accettare le tue debolezze (Di giovedì 27 agosto 2020) Siamo abituati a nascondere le nostre debolezze, a vergognarcene, a ritenerle sconvenienti, ma lo sono davvero? Ci viene consigliato da sempre di puntare sui nostri punti di forza, mentre le fragilità vengono relegate in un angolino, ben nascosto, nel terrore che possano uscire allo scoperto svelando al mondo intero chi siamo realmente. Forti ma anche deboli. Eppure le fragilità fanno parte di tutti noi e accettarle è un primo passo importante per stare bene al mondo, per diventare amico di te stesso e degli altri. Sì perché nel momento in cui ti rendi conto di non essere perfetto, di non corrispondere in tutto e per tutto all’ideale di te stesso che hai costruito nella mente, diventi automaticamente più empatico anche nei confronti delle altre persone. I nostri errori, le nostre imperfezioni, le nostre ... Leggi su dilei

