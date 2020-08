Pensioni ultime notizie: aumento settembre, a chi spetta e importo (Di giovedì 27 agosto 2020) Pensioni ultime notizie: in arrivo l’aumento da settembre per chi ha compiuto almeno 60 anni di età. C’è curiosità attorno agli importi supplementari che saranno erogati a partire dal prossimo mese, ma è necessario precisare che questi incrementi non spettano a tutti. Ci sono infatti delle precise soglie reddituali da soddisfare. I titolari di pensione a carico dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria) o che hanno delle forme esclusive e sostitutive della stessa e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni sociali hanno diritto a un aumento, sempre che non superino alcuni limiti reddituali, che saranno fissati a cadenza annuale.Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ... Leggi su termometropolitico

