Numero unico di emergenza 112 in altre 2 regioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Numero unico di emergenza 112 anche nelle Marche e in Umbria: è in fase di realizzazione anche in Toscana, Sardegna, Puglia ed Emilia Romagna Il Numero unico di emergenza (NUE) 112 sarà operativo entro l'anno anche nelle marche e in Umbria, dopo la firma lo scorso 31 luglio del protocollo d'intesa per la sua attivazione,…

Momento difficile al Numero unico per le emergenze, lasciano 4 persone e l'organico va ai minimi storici, il 112 chiede aiuto ai vigili del fuoco il Dolomiti Coronavirus, aggiornamento (26/8): su oltre 10.700 tamponi 120 nuovi positivi in regione. 34 legati ad unico focolaio in discoteca

Complessivamente, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.214 casi di positività, 120 in più rispetto a ieri, di cui 67 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screeni ...

M5s e Pd contro le Fondazioni

Un titolo in evidenza sul Mattino di Napoli («Il caso Fondazioni bancarie, il 95% dei fondi va al Nord») ha avvisato i naviganti del settore che nella maggioranza giallorossa è stato aperto un dossier ...

