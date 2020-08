METEO venerdì, inizia a peggiorare. In arrivo primi TEMPORALI con GRANDINE (Di giovedì 27 agosto 2020) Il campo di alta pressione, che domina sull’Italia, inizia a perdere qualche colpo per via del progressivo affondo di una saccatura fredda con perno sul Regno Unito. Prime infiltrazioni instabili tendono così ad approssimarsi all’Arco Alpino, ma è solo il primo assaggio di un cambiamento che si annuncia imponente. L’estesa saccatura ciclonica punterà il Mediterraneo e l’Italia, con il grosso del peggioramento che entrerà nel vivo solo nel corso del weekend, quando il fronte freddo vero e proprio inizierà a colpire l’Italia con rischio nubifragi e un forte calo delle temperature. Un primo impulso instabile si farà già strada già venerdì su parte del Nord Italia, sfruttando il cedimento di pressione atteso sulle Alpi. Non mancheranno fenomeni temporaleschi localmente ... Leggi su meteogiornale

