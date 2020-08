Incidente in vacanza, muore a 5 anni: donati gli organi, ora rivive in 4 bimbi (Di giovedì 27 agosto 2020) Un bimbo di 5 anni è morto nei giorni scorsi a causa di un grave Incidente domestico mentre era in vacanza in Campania. I genitori, entrambi infermieri di origine campana che risiedono in... Leggi su ilmattino

CronacaFlegrea : Bimbo di 5 anni muore per incidente domestico in vacanza: donati gli organi

LA STORIA – Il piccolo Francesco – lo chiameremo così per tutelarne l’identità – è morto nei giorni scorsi a causa di un grave incidente domestico; aveva cinque anni, abitava in Toscana, ma era in vac ...

