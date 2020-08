Incidente a Oulx, muore motociclista 52enne (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ morto l’uomo di 52 anni che questa mattina alla guida della sua moto si è schiantato contro le transenne sulla statale 24 in Valsusa. L’Incidente è avvenuto a Oulx, all’altezza di via Monginevro. Il centauro, di professione idraulico, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe morto poco dopo lo schianto, senza che i soccorsi giunti sul posto potessero fare nulla. Ancora da capire le cause dell’Incidente sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Susa. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

Grave incidente stradale questa notte a Oulx: un motociclista di 52 ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua moto, una Bmw, contro alcuni paletti stradali.

Jean-Claude Giordano, idraulico 52enne di Oulx, è morto nella notte di oggi, giovedì 27 agosto 2020, in un incidente mortale avvenuto sulla statale 24 (denominata in quel tratto via Monginevro)

Jean-Claude Giordano, idraulico 52enne di Oulx, è morto nella notte di oggi, giovedì 27 agosto 2020, in un incidente mortale avvenuto sulla statale 24 (denominata in quel tratto via Monginevro)