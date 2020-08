Il frullato diuretico per liberarsi del grasso superfluo in una settimana (Di giovedì 27 agosto 2020) . Vuoi dimagrire, dormire meglio e assumere parecchie vitamine? Prova con un bel frullato al melone. Il melone è un frutto di stagione deliziosamente rinfrescante. Qui di seguito ti suggeriamo una ricetta per sfruttarne la bontà per aiutarti a perdere peso un po’ più velocemente. Il melone trasforma il grasso in energia. È ricco di vitamina C, una sostanza essenziale che aiuta il nostro organismo a convertire il grasso in combustibile, e quindi in energia da spendere per le nostre attività quotidiane, fisiche e mentali. La vitamina C è utile inoltre se si tratta di accelerare il metabolismo e quindi di perdere peso in maniera più rapida (ovviamente non da sola, ma con l’ausilio di una ponderata dieta dimagrante). Il frullato al melone, arancia e menta che ti ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : frullato diuretico Frullato diuretico notturno: come si prepara e perché usarlo! Giornale Social