I docenti non vogliono fare i test sierologici, De Luca pronto a chiedere che diventino obbligatori (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella riunione di ieri tra Stato e Regioni per la riapertura delle scuole, è emerso un dato sconcertante: sono pochissimi i lavoratori del mondo della scuola che si sta sottoponendo ai test sierologici, che attualmente sono su base volontaria. Una situazione che sta orientando il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a chiedere che siano resi obbligatori. Lo racconta il Mattino. La possibilità di sottoporsi a test è aperta a docenti, personale Ata, amministrativi e collaboratori scolastici fino al 10 settembre, ma finora l’affluenza è stata scarsa. “I primi dati precisi arriveranno domani ma dal vertice governo-Regioni di ieri è emerso che la regione (non precisando quale) con maggiore affluenza ha toccato ... Leggi su ilnapolista

napolista : I docenti non vogliono fare i test sierologici, De Luca pronto a chiedere che diventino obbligatori Sul Mattino. Sc… - apsassano : RT @tdrclaudio: In su 1700 docenti e personale solo dodici si sono presentati a fare tamponi. Il problema non sono banchi e mascherine ma d… - ing_galletta : #scuola si continua a litigare tra esperti, governo e regioni. I docenti che non aderiscono a fare i tamponi… - SaroDala : RT @alscompa: @pdnetwork Solidarietà alla Azzolina, alla Lamorgese, alla Bellanova, alla Boldrini. Solidarietà tra di voi. La solidarietà… - Antonella842019 : RT @francofontana43: Scuola. I docenti sembrano poco interessati alla propria salute e a quella dei loro allievi: uno su tre non vuole fare… -