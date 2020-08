Garbatella: controlli a tappeto, arresti e locali multati (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma – Nella zona di competenza del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, proseguono i servizi disposti con apposite ordinanze di servizio a firma del questore di Roma, In campo, oltre agli agenti della Polizia di Stato di Colombo, del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unita’ Cinofile, anche il personale dell’Asl Roma 2, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. I poliziotti, in via Nansen, hanno arrestato per tentata rapina aggravata e lesioni un 30enne originario di Aversa, con precedenti di polizia. Lo stesso e’ entrato in un supermercato di via Ostiense chiedendo delle birre e al rifiuto da parte del proprietario che lo aveva visto già brillo, gli ha morso il braccio e lo ha colpito con un pugno al volto. Al termine della redazione degli atti, il 30enne e’ stato portato al carcere di Velletri. Nel corso dei servizi sono ... Leggi su romadailynews

romadailynews : #Garbatella: #controlli a tappeto, arresti e locali multati: Roma – Nella zona di… - CasilinaNews : Controlli dei NAS in zona #Garbatella. I dettagli nell'articolo - zazoomblog : Roma e la movida: controlli a tappeto in zona Garbatella - #movida: #controlli #tappeto - CorriereCitta : Roma e la movida: controlli a tappeto in zona Garbatella -

Ultime Notizie dalla rete : Garbatella controlli Garbatella: controlli a tappeto, arresti e locali multati RomaDailyNews Feci di topo e formiche in dispensa: richiesta chiusura locale alla Garbatella

Feci di topo e formiche in dispensa. Richiesta la chiusura di un locale alla Garbatella. Questo il risultato degli interventi svolti nel quartiere da Polizia e Asl, dove sono stati controllati due ese ...

Covid Roma, regole ignorate: stretta sui controlli. Test a 5.730 comunali

In viale Giulio Cesare, in Prati, gruppi di ragazzi seguono gomito a gomito, senza mascherine, la finale della Champions sul maxi-schermo di un bar; alla Garbatella di fronte ai localini, gruppi di ve ...

Feci di topo e formiche in dispensa. Richiesta la chiusura di un locale alla Garbatella. Questo il risultato degli interventi svolti nel quartiere da Polizia e Asl, dove sono stati controllati due ese ...In viale Giulio Cesare, in Prati, gruppi di ragazzi seguono gomito a gomito, senza mascherine, la finale della Champions sul maxi-schermo di un bar; alla Garbatella di fronte ai localini, gruppi di ve ...