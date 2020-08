De Laurentiis: "Studieremo un nuovo metodo americano per i test sul coronavirus" (Di giovedì 27 agosto 2020) CASTEL DI SANGRO - "Finora abbiamo fatto circa 3000 tamponi nel Napoli , ora Studieremo questo nuovo metodo americano che usa la saliva per testare il Covid-19 senza inserimento del tampone nel naso e ... Leggi su corrieredellosport

DilectisG : RT @napolista: De Laurentiis: “Studieremo un nuovo test americano salivare per il Covid” “Ho chiamato il responsabile di Lega Serie A per c… - napolista : De Laurentiis: “Studieremo un nuovo test americano salivare per il Covid” “Ho chiamato il responsabile di Lega Seri… - sportli26181512 : De Laurentiis: 'Studieremo un nuovo metodo americano per i test sul coronavirus': Il presidente del #Napoli ha fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Studieremo De Laurentiis: "Studieremo un nuovo metodo americano per i test sul coronavirus" Corriere dello Sport De Laurentiis: "Coronavirus? Per i test studiamo un nuovo metodo"

CASTEL DI SANGRO- Dal ritiro estivo di Castel Di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della situazione sanitaria del club in occasione del Forum organizzato dalla società ...

De Laurentiis: "Studieremo un nuovo metodo americano per i test sul coronavirus"

CASTEL DI SANGRO- "Finora abbiamo fatto circa 3000 tamponi nel Napoli, ora studieremo questo nuovo metodo americano che usa la saliva per testare il Covid-19 senza inserimento del tampone nel naso e n ...

CASTEL DI SANGRO- Dal ritiro estivo di Castel Di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della situazione sanitaria del club in occasione del Forum organizzato dalla società ...CASTEL DI SANGRO- "Finora abbiamo fatto circa 3000 tamponi nel Napoli, ora studieremo questo nuovo metodo americano che usa la saliva per testare il Covid-19 senza inserimento del tampone nel naso e n ...