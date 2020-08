Crediti in sofferenza e procedure di recupero: cosa fare se il debitore non paga (Di giovedì 27 agosto 2020) I Crediti in sofferenza costituiscono un rischio che ogni creditore deve, suo malgrado, affrontare. La maggiore preoccupazione di chi ha un credito è quella ottenere il pagamento delle somme dovutegli. Il problema sorge quando il debitore non paga spontaneamente alla scadenza prevista; se ciò accade, il credito entra in sofferenza. In questi casi, il creditore che strumenti può utilizzare per ottenere quanto gli spetta? cosa può fare se il debitore non paga? Crediti in sofferenza e procedure esecutive In caso di inadempimento del debitore, il creditore può avviare davanti al Tribunale apposite ... Leggi su liberoquotidiano

