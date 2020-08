Covid, manca personale: il cimitero resta chiuso di pomeriggio (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Necessità di contingentare gli ingressi a fronte della carenza di personale, il cimitero resta aperto solo di mattina. Il caso si registra a Torre del Greco, nel Vesuviano, dove in relazione alle disposizioni anti Covid e la carenza del personale il cimitero resterà chiuso nel pomeriggio fino al prossimo 30 settembre. A stabilirlo è il sindaco della città del corallo, Giovanni Palomba, attraverso un’apposita ordinanza rientrante nell’ambito delle iniziative volte al contenimento del coronavirus. La stessa allunga così l’orario ridotto, già adottato nel periodo estivo, con chiusura fissata alle ore 13 e 30. ”L’accesso al ... Leggi su anteprima24

SenatoStampa : #DecretoAgosto. I contenuti del decreto-legge del 14 agosto illustrati ieri dai relatori, sen. Errani e Manca, nel… - kekkocadoni1983 : RT @SenatoStampa: #DecretoAgosto. I contenuti del decreto-legge del 14 agosto illustrati ieri dai relatori, sen. Errani e Manca, nel resoco… - DarioPanzac89 : RT @SenatoStampa: #DecretoAgosto. I contenuti del decreto-legge del 14 agosto illustrati ieri dai relatori, sen. Errani e Manca, nel resoco… - cla77san : RT @SenatoStampa: #DecretoAgosto. I contenuti del decreto-legge del 14 agosto illustrati ieri dai relatori, sen. Errani e Manca, nel resoco… - mickycaruso : RT @SenatoStampa: #DecretoAgosto. I contenuti del decreto-legge del 14 agosto illustrati ieri dai relatori, sen. Errani e Manca, nel resoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid manca

Sardegna Live

Gli odiatori di professione si ripresentano puntuali come orologi svizzeri. Nel mirino ora c'è Flavio Briatore, che ha contratto il Coronavirus assieme a una sessantina di dipendenti del Billionaire, ...Coronavirus in Italia, oggi 27 agosto 1.411 nuovi contagi e 5 morti Sono 263.949 (+1.411 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.367) i casi di Coronavirus in Italia di cui 206.554 guariti (+225, erano 314 ...