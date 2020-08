Arteta: “E’ triste vedere Messi via dal Barcellona” (Di giovedì 27 agosto 2020) Mikel Arteta, storico collaboratore di Guardiola e ora allenatore dell’Arsenal, ha parlato di Lionel Messi e del suo addio al Barcellona. Queste le parole del tecnico dei Gunners: “A Messi lo vuole chiunque, ha più mercato di qualsiasi giocatore della storia. Tifo Barcellona, per me è triste vedere quello è stato il miglior giocatore nella storia del calcio lasciare il club. La Premier League ha sempre avuto i giocatori più forti ed è un bene, perché si alza il livello competitivo del campionato.” Foto: twitter Arsenal L'articolo Arteta: “E’ triste vedere Messi via dal Barcellona” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

