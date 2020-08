Aggretsuko 3, la recensione: la responsabilità di essere se stessi (Di giovedì 27 agosto 2020) La recensione della terza stagione di Aggretsuko, la serie sul personaggio Sanrio, colosso nipponico delle mascotte, disponibile dal 27 agosto 2020 sulla piattaforma streaming Netflix. Torna su Netflix la pandina minore più dolce e arrabbiata del piccolo schermo: la serie di Aggretsuko (o Aggressive Retsuko) è giunta alla terza stagione regalandoci altri sorrisi, divertimento ma sopratutto tanto, tantissimo metal! Creata da "Yeti" per la compagnia di mascotte Sanrio, che ha dato i natali alla celebre Hello Kitty, questa serie animata non è di certo per bambini. Come affermeremo anche nella nostra recensione di Aggretsuko 3, questa produzione offre un quadro veritiero e non banale delle problematiche dei giovani adulti giapponesi (e non solo) che dopo essersi affacciati al mondo del ... Leggi su movieplayer

