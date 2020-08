Tra Antonio Conte e l’Inter una storia d’amore palesemente sbagliata (Di mercoledì 26 agosto 2020) In una delle giornate calcistiche più clamorose di questo periodo che si inserisce tra la fine di una stagione assurda e l’inizio di un’altra piena di incognite, arriva la notizia della conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, o come hanno preferito leggerla altri, il benestare di Conte al progetto dell’Inter. Punti di vista insomma. Situazione molto intricata in realtà. Fatto sta che questa faccenda ha preso i lineamenti di una storia d’amore, con tutte le sfaccettature positive e negative del caso. A proposito di punti di vista contrastanti, la scelta ne offre due molto interessanti. Uno lo leggete qui di seguito, l’altro qui. *** di Roberto Gennari Antonio Conte e l’Inter proseguono, ma la prosecuzione del loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

FBiasin : Antonio #Conte confermato alla guida dell'#Inter 'L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costrutt… - ferne1908 : RT @lageloni: Mi sono intromessa tra Antonio Polito e Tommaso Labate per dire due cose che penso sulla destra e la sinistra, e su altro @an… - Gabriel77920082 : RT @lageloni: Mi sono intromessa tra Antonio Polito e Tommaso Labate per dire due cose che penso sulla destra e la sinistra, e su altro @an… - Noovyis : (Tra Antonio Conte e l’Inter una storia d’amore palesemente sbagliata) Playhitmusic - - iris_versari : RT @lageloni: Mi sono intromessa tra Antonio Polito e Tommaso Labate per dire due cose che penso sulla destra e la sinistra, e su altro @an… -