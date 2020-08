Tlc: lettera sindacati a Conte su rete e Tim, 'tavolo confronto, no spezzatino' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Favorire in tempi rapidissimi un tavolo di confronto" sulla rete unica e su Tim. E' quanto chiedono i sindacati delle telecomunicazioni in una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito delle operazioni sul tavolo per la creazione di una rete unica. Slc, Fistel e Uilcom sono preoccupati all'idea di uno 'spezzatino' della Tim e per le "scissioni di cui si sente parlare in questi giorni". (segue) Leggi su liberoquotidiano

fisco24_info : I sindacati chiedono a Conte un tavolo di confronto sulla rete unica: Le organizzazioni sindacali delle Tlc scrivon… -

Ultime Notizie dalla rete : Tlc lettera Tlc: lettera sindacati a Conte su rete e Tim, 'tavolo confronto, no spezzatino' Fortune Italia Tlc: lettera sindacati a Conte su rete e Tim, 'tavolo confronto, no spezzatino'

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Favorire in tempi rapidissimi un tavolo di confronto" sulla rete unica e su Tim. E' quanto chiedono i sindacati delle telecomunicazioni in una lettera al presidente del ...

Tlc, sindacati: No scissioni, a Tim maggioranza delle azioni

Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Occorre un soggetto forte, capace di sostenere ingenti e costanti investimenti nello sviluppo della rete non solo come cavo di connessione ma come sistema intelligente ed e ...

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Favorire in tempi rapidissimi un tavolo di confronto" sulla rete unica e su Tim. E' quanto chiedono i sindacati delle telecomunicazioni in una lettera al presidente del ...Roma, 26 ago. (LaPresse) - "Occorre un soggetto forte, capace di sostenere ingenti e costanti investimenti nello sviluppo della rete non solo come cavo di connessione ma come sistema intelligente ed e ...