The Square: trama, cast e streaming del film (Di mercoledì 26 agosto 2020) Questa sera, 26 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Square, film del 2017 diretto da Ruben Östlund, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2017 e selezionato per rappresentare la Svezia ai premi Oscar 2018. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Dopo l’abolizione della monarchia svedese, il Palazzo Reale di Stoccolma è diventato un museo d’arte contemporanea. Christian, il curatore del museo, si trova a gestire uno spazio museale per una nuova installazione artistica sul tema della fiducia, incentrata su un oggetto, The Square, un piccolo spazio aperto ma delimitato, di forma quadrata, i cui ... Leggi su tpi

videogamedeals : Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4) $11.99 via Square Enix Store. - zazoomblog : The Square: trama e curiosità sul film di Ruben Ostlund del 2017 - #Square: #trama #curiosità #Ruben - Stewy497 : @thekilinah @BreadCatte Kili. Indulge the square crossover. - fantasy_square : Una nuova mod per 'The Elder Scrolls V: Skyrim' trasforma i Fall Guy in seguaci, creando una strana commistione tra… - AmberAnk2000 : RT @videogamedeals: Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4) $11.99 via Square Enix Store. -