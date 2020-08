Scontri in Wisconsin, un morto e due feriti (Di mercoledì 26 agosto 2020) La sparatoria è avvenuta nella terza notte di proteste contro la polizia dopo il ferimento di Jacob Blake Leggi su media.tio.ch

Nel video, girato domenica scorsa da un passante, Jacob Blake, 29 anni, viene ripetutamente colpito e ferito con co… - Wisconsin, un morto e 3 feriti negli scontri dopo il ferimento di Jacob Blake - Scontri nel Wisconsin, un morto e due feriti: Nyt, durante le proteste per l'afroamericano ferito dagli agenti… - Colpi di pistola e urla per strada: manifestanti corrono armati

Jacob Blake, terza notte di proteste in Wisconsin: un morto e tre feriti, città in fiamme Terza notte di scontri tra manifestanti e polizia a Kenosha, in Wisconsin, Stati Uniti, dove domenica scorsa J ...KENOSHA - Una persona è rimasta uccisa a colpi di pistola e altre due sono rimaste ferite martedì notte a Kenosha, nel Wisconsin, durante le manifestazioni contro la polizia per Jacob Blake, l'afroame ...