Il Pescara anche se ringrazia il tecnico Andrea Sottil per aver mantenuto la squadra in B dopo lo spareggio con il Perugia, non continuerà con l'ex mister del Catania. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il Pescara sarebbe salita, nelle ultime ore, la candidatura di Fabio Pecchia, ex tecnico della Juventus Under 23. Questi avrebbe superato la concorrenza, rappresentata dallo stesso Sottil e da Massimo Oddo. Altro candidato di rilievo per la successione di Sottil sarebbe, infine, Luigi Di Biagio. Anche quest'ultima, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe un'idea delle ultime ore. Insomma, per la prossima panchina pescarese potrebbe essere corsa a due tra l'ex Juventus U23 e l'ex Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Pescara via Pescara, via Sottil si cerca un sostituto: sale quotazione Di Biagio ItaSportPress Tutto pronto a Pescara per il Trofeo Matteotti, come cambia la viabilità

Pescara. E’ stata avviata tutta la complessa macchina amministrativa che, sabato prossimo, dovrà garantire la convivenza tra la mobilità cittadina e lo svolgimento di una delle manifestazioni sportive ...

Pettinari (M5S): "Fratelli d'Italia, il partito che si autoproclama dell'ordine, fallisce sulla gestione delle periferie"

Un nuovo atto criminale nel quadrilatero del Ferro di cavallo, a farne le spese un cittadino per bene che ha visto i vetri della propria auto completamente sfondati. L'episodio, che segue quello dell' ...

