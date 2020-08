Osimhen sul razzismo: «Ero scettico, ma poi ho visto Napoli con i miei occhi» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione di Victor Osimhen il calciatore ha risposto ad una domanda sul razzismo Avevi davvero paura che l’Italia fosse un Paese molto razzista? «Ammetto che prima di arrivare in Italia ero un po’ scettico, ma poi sono stato a Napoli, l’ho vista con i miei occhi e il mio punto di vista è cambiato, così come è cambiato con i colloqui con il tecnico e il presidente. Purtroppo a Napoli c’è il razzismo come in tutte le parti del mondo e sono sicuro che il razzismo non sarà un ostacolo per la mia carriera» L'articolo Osimhen sul razzismo: «Ero scettico, ma poi ho ... Leggi su ilnapolista

