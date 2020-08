Mladic respinge le accuse: «Io, bersaglio della Nato» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Al Tribunale dell'Aja è andato in scena il processo d'appello nei confronti dell'ex capo militare dei serbi di Bosnia. Leggi su media.tio.ch

L'AJA - Al Tribunale dell'Aja si sono conclusi in serata i due giorni di udienze del processo di appello a carico di Ratko Mladic, l'ex capo militare dei serbi di Bosnia condannato nel 2017 in primo g ...Al Tribunale dell'Aja si è tenuto il processo di appello contro l'ex capo militare. La sentenza tra almeno sei mesi Al Tribunale dell'Aja si sono conclusi in serata i due giorni di udienze del process ...