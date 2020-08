Messi vuole lasciare il Barcellona: rottura col club per andar via a parametro zero (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ una rottura clamorosa quella che si è, a quanto emerge, concretizzata tra Leo Messi e il suo club, il Barcellona. Dopo un ‘matrimonio’ sportivo che dura in pratica da sempre, la pulce argentina avrebbe (ma gli indizi che portano a immaginare di poter fare a meno del condizionale sono ormai troppi) deciso di lasciare il club blaugrana e di farlo, per di più, in una delle forme più dure e clamorose al contempo. Ovvero, sfruttare la clausola che gli permette, contrattualmente, di lasciare il Barça a parametro zero alla fine di ogni anno. Ma ovviamente, la società è pronta a dare battaglia. La rottura è ... Leggi su italiasera

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Messi vuole andarsene subito: lo ha comunicato al Barcellona [TyC Sport] ?? - Gazzetta_it : Dall'Argentina: #Messi ha comunicato al Barça che vuole andarsene subito - tuttosport : ?? 'Incredibile #Messi! Ha comunicato al #Barcellona che vuole andare via' ?? - santanpicagorda : @giusmarti82 @rosalinobove @Inter Messi gioca dove Messi vuole - Nimueh88 : Quando la Juventus ha preso Ronaldo tutti a dire 'controllate i registri questi stanno imbrogliando'. Ora l'Inter v… -