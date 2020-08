LEC Summer Playoff 2020, Fnatic riconfermano un posto in semifinale (Di mercoledì 26 agosto 2020) LEC Rouge vs Fnatic L’ultima partita del primo round dell’evento esport più seguito in europa si è concluso, con dei risultati non scontati. Nella prima partita i Fnatic decido di mettere tutto nelle mani del jungler FNC Selfmade ,sfoggiando per la prima volta sul palco delle LEC Evelyn. In risposta i Rouge decidono di optare per una composizione più difensiva per puntare a vincere i teamfight . Earlygame dominato dai Fnatic con ottimo 2v2 bot e un lavoro impeccabile da parte di Selfmade. Rogue incapaci di trovare risposta concedono la prima partita della serie. Il secondo game è caratterizzato da un Draft molto rischioso per i Rouge affidando a RGE Finn Gangplank al posto del solito Tank a cui siamo abituati e Vander ha giocato per la prima volta nella sua carriera in europa ... Leggi su esports247

Diciamolo subito: il summer split dei Fnatic è stato difficilissimo. Il team ha attraversato una profonda crisi tecnica, che non gli ha permesso di occupare le zone “nobili” della classifica. Il loro ...

LEC Playoff: G2 Esports vincenti ma non ancora perfetti

Nel corso della stagione regolare, i G2, hanno avuto parecchie difficoltà, causate dai problemi familiari di Perkz. Il loro summer split è stata una montagna russa, che ha trovato una continuità solo ...

