La Lucarelli adesso si accanisce: "Briatore? Tutta colpa del vento" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Flavio Briatore: "Tutta colpa dei venti sardi e di quella prostatite mocciolosa" Non si fa in tempo a raccontare della positività al Covid di Flavio Briatore che la polemica è già dietro l'angolo. Così, mentre il patron del Billionaire è ricoverato al San Raffaele per una ''polmonite seria'', su social si susseguono commenti al vetriolo ed esegesi di dubbia veridicità sulla vicenda. Lo sa bene Selvaggia Lucarelli che non si è lasciata sfuggire la ghiottissima occasione per inveire contro l'imprenditore di Verzuolo: "Porello, - scrive la giornalista e opinionista de Il Fatto Quotidiano su Facebook - Tutta colpa dei venti sardi", il tono ... Leggi su ilgiornale

alistrega : RT @boni_castellane: Se fossi Salvini adesso mi metterei a predicare la mascherina e a dire ai giovani di stare in casa e di non fare assem… - Agamenandros : RT @boni_castellane: Se fossi Salvini adesso mi metterei a predicare la mascherina e a dire ai giovani di stare in casa e di non fare assem… - ICarravetta : RT @boni_castellane: Se fossi Salvini adesso mi metterei a predicare la mascherina e a dire ai giovani di stare in casa e di non fare assem… - fritatalover : RT @marco07808096: @jimmomo Ecco i veri cazzari del virus come direbbe Scanzi che all’inizio della pandemia pure diceva che stavano esagera… - marco07808096 : @jimmomo Ecco i veri cazzari del virus come direbbe Scanzi che all’inizio della pandemia pure diceva che stavano es… -