Emozioni, pensieri incarnati che colgono la complessità umana (Di giovedì 27 agosto 2020) Qualche anno fa ebbi occasione di presentare a Milano il libro di Antoine Leiris Non avrete il mio odio (Corbaccio, 2016). Dopo aver perso la moglie, assassinata nel corso dell’attacco al Bataclan di Parigi nel dicembre del 2015, Leiris aveva indirizzato una lunga lettera ai terroristi, nella quale diceva loro che avrebbe fatto di tutto per impedire che l’odio divenisse la cifra della nostra società contemporanea, perché proprio quello – seminare paura e odio – era il loro obiettivo. Quella … Continua L'articolo Emozioni, pensieri incarnati che colgono la complessità umana proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Qualche anno fa ebbi occasione di presentare a Milano il libro di Antoine Leiris Non avrete il mio odio (Corbaccio, 2016). Dopo aver perso la moglie, assassinata nel corso dell'attacco al Bataclan di ...