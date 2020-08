Edo De Laurentiis: “Osimhen dovrà stupirci. Rrahmani potrà fare solo meglio con noi” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione di Osimhen e Rrahmani a Castel di Sangro “Oltre a quello che vedete in campo, questi sono ragazzi che vogliono stare insieme, giocare, sfottersi che vogliono creare gruppo e armonia. I calciatori stanno cercando di tornare alla vita normale, insieme ai tifosi che li sapranno sostenere” Su Osimhen “Osimhen è un profilo nuovo che dovrà stupirci. Rrahmani è una conferma del calcio italiano che h già fatto bene al Verona e saprà fare anche meglio con noi” Sull’integrazione dei nuovi: “Siamo bravi a far sentire a casa propria i calciatori. Il nostro obiettivo è quello di farli sentire ... Leggi su ilnapolista

napolista : Edo De Laurentiis: “Osimhen dovrà stupirci. Rrahmani potrà fare solo meglio con noi” Il vicepresidente del Napoli:… - tuttonapoli : Edo De Laurentiis sui nuovi acquisti: 'Li facciamo sentire come a casa. Osimhen può stupirci' - _SiGonfiaLaRete : #EdoDeLaurentiis: 'Lavoriamo per un clima sereno e di sinergia, il calciatore si sente come in famiglia'… - Smg_1908 : @fran_rkid Lo poteva tranquillamente presentare a Castel Volturno senza ca vrimm e cosc e Edo De Laurentiis ahaiajauja - Raffaele_NA : @nonleggerlo Crisi mistica di Edo De Laurentiis? ?? -