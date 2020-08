DC FanDome, tutte le novità (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lo scorso weekend si è tenuto il DC FanDome evento virtuale organizzato dalla DC Comics e dalla Warner Bros con l’obiettivo di raccogliere tutte le news più importanti riguardo il DC Universe. Oltre ad un grande clamore mediatico dovuto ad un evento di questa portata, si è parlato moltissimo delle novità annunciate durante i diversi panel. Ad aver attirato particolare attenzione sono i trailer e i teaser delle diverse pellicole targate DC. Negli ultimi anni infatti il Marvel Cinematic Universe sembrava aver primeggiato, ma a quanto pare il DC Extended Universe sembra essersi rimesso in carreggiata. DC FanDome: da The Batman a The Suicide Squad Posterdi The Suicide Squad Ad aver suscitato più clamore è stato il teaser trailer dell’attesissimo The Batman di Matt Reeves con ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

