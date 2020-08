Venezia 77, Matt Dillon entra nella giuria del concorso (Di martedì 25 agosto 2020) ROMA – A pochi giorni all’inaugurazione della 77. Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre al Lido, la Biennale annuncia che Matt Dillon entra a far parte della Giuria internazionale del Concorso della kermesse, diretta da Alberto Barbera. L’attore statunitense sostituisce il regista rumeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare. Leggi su dire

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale d… - Notiziedi_it : Matt Dillon nella giuria a Venezia - 3cinematographe : #MattDillon entrerà a far parte della giuria di #Venezia, in sostituzione del regista rumeno Cristi Puiu. - princigallomich : Matt Dillon nella giuria a Venezia - cinemaniaco_fb : ?????????????? Venezia 77: Matt Dillon rimpiazza Cristi Puiu nella giuria -