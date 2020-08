Uragano Trump sui Democratici. "Ci ruberanno i voti per vincere" (Di martedì 25 agosto 2020) Valeria Robecco Il presidente a Charlotte. Si dimette la consigliera Conway per un tweet della figlia: "Il tuo lavoro mi rovina la vita" «Sono le elezioni più importanti della storia, non fatevele portare via». Donald Trump non resiste al bagno di folla, anche se in formato ridotto, e arriva a Charlotte per partecipare di persona all'incoronazione come candidato del Partito repubblicano per Usa 2020. Accolto da un'ovazione, dopo il voto dei 336 delegati giunti nella città del North Carolina per esprimere la preferenza anche a nome degli altri, ai presenti che invocano «altri quattro anni», lui risponde, riferendosi ai Democratici: «Se volete farli diventare matti, dite altri 12 anni». «I dem possono vincere solo se le elezioni sono truccate», incalza, lanciando poi ... Leggi su ilgiornale

