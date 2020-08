Ufficiale: Ivan Franceschini nuovo allenatore del Castrovillari (Di martedì 25 agosto 2020) L’ex difensore di Torino e Reggina Ivan Franceschini è il nuovo allenatore del Castrovillari Calcio, come annunciato dal club tramite Facebook. “Il Castrovillari calcio affida la squadra del centenario nelle mani di mister Ivan Franceschini. Dopo attentissima valutazione la scelta è ricaduta su un giovane allenatore preparato ed ambizioso, che conosce la categoria ed il girone”. Foto: Facebook L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

