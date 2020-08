Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile per la Regione Puglia (Di martedì 25 agosto 2020) Grazie e complimenti al Ministro Costa per il suo coraggio e per la sensibilità dedicata alla Puglia. Un paio di giorni con Sergio Costa mi hanno ispirato un fortissimo senso dello Stato, è una persone sensibile e determinata, come è abituato ad essere un servitore dello Stato. Ho chiesto al Ministro di aiutare la Puglia con il raddoppio della Lesina-Termoli, bloccato da un parere della VIA nominata dai Ministri precedenti: è un’opera strategica per l’alta velocità e per un sistema di trasporti all’altezza delle aspettative di cittadini e imprese. È già al lavoro su questo e la Commissione, autonoma rispetto al Ministro, si riunirà a breve per il verdetto tanto atteso. È necessario promuovere progettualità legate alla green economy, cambiare le produzioni industriali ... Leggi su ilblogdellestelle

