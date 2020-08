Tasse, in arrivo 9 milioni di cartelle. E torna l?ipotesi ?pace fiscale? (Di mercoledì 26 agosto 2020) L?argomento è considerato quasi un tabù. Troppo alto il polverone politico che rischia di sollevare. Ma all?interno del governo i ministri ed i tecnici più avveduti... Leggi su ilmessaggero

Per involontaria ironia della sorte non c’è nulla di meno semplice, nel percorso a ostacoli che metterà alla prova la politica economica del governo nelle prossime settimane, del decreto battezzato Debiti fiscali, un conto da 954 miliardi. Ma lo Stato può recuperarne solo 79,6

MILANO - C'è una montagna di debiti fiscali grande più della metà del nostro Pil e che, molto in teoria, lo Stato dovrebbe recuperare. Ben 954,7 miliardi, cioè il totale delle entrate iscritte a ruolo ...

