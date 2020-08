Sonia Bruganelli risponde agli haters con un messaggio che non si aspettava nessuno (Di martedì 25 agosto 2020) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è molto attiva sui social e non perde occasione per postare foto di momenti che vive insieme alla sua famiglia. I loro momenti sono, molto spesso, momenti che le famiglie normali non possono permettersi e, per questo, il web l’attacca molto spesso e lei appare sempre molto divertita ma, soprattutto, indifferente alle critiche che le vengono mosse. In un’occasione il marito Paolo Bonolis ha avuto modo di chiarire che la moglie si diverte a provocare e che le conseguenze delle sue azioni la divertono molto e forse, proprio questo è ciò che irrita maggiormente il web che la legge. Sonia Bruganelli e la foto della macchinetta per scoprire la positività Grandissimo polverone ha sollevato la foto che Sonia ... Leggi su baritalianews

