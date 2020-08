Pescara, Oddo potrebbe tornare in panchina: le ultime (Di martedì 25 agosto 2020) Massimo Oddo potrebbe tornare sulla panchina del Pescara, club che ha già allenato per due anni. Le ultime Il Pescara lavora incessantemente per scegliere il nuovo tecnico. Dopo la decisione di non confermare Andrea Sottil (che formalmente è ancora l’allenatore del club), la società abruzzese si guarda intorno per scegliere il prossimo coach. Come riporta Tuttob.com, il primo nome sulla lista della società è sempre quello di Massimo Oddo. Per lui, che già in passato ha allenato il Pescara, potrebbe arrivare un contratto biennale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

