Morte Evan, la mamma: “Plagiata dal mio compagno” ma era indagata per maltrattamenti (Di martedì 25 agosto 2020) L’atroce vicenda di Modica, che vide perdere la vita al piccolo Evan, ancora non trova soluzioni. Secondo sua madre, le colpe ricadono sul compagno Il piccolo Evan (Fonte foto: web)Il piccolo Evan, è deceduto per i ripetuti maltrattamenti a suo carico, lo scorso 17 agosto. Evan, aveva soltanto 21 mesi. Al momento in carcere, ci sono la mamma, Letizia Spatola, di 23 anni, ed il suo convivente di 32, Salvatore Blanco. Le indagini proseguono, per scoprire non le cause, ma le responsabilità della Morte dell’innocente, intanto Letizia incolpa il suo compagno di averla plagiata. Le percosse ed i maltrattamenti, secondo la donna, sarebbero avvenuti in sua assenza. Adesso, la mamma di ... Leggi su chenews

