Libia, i disperati del Mediterraneo non hanno pace (Di martedì 25 agosto 2020) 'Sospinti dalla risacca, i cadaveri vengono trascinati sulle spiagge non lontano da Tripoli. Pescatori e operatori della Mezzaluna Rossa li rinchiudono pietosamente nelle sacche di plastica nera. ... Leggi su globalist

