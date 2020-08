Il calcio femminile torna in campo (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo una pausa di sei mesi a causa della crisi del Coronavirus, la Serie A femminile è tornata in campo sabato, con la prima giornata della nuova stagione che vedrà la Juventus difendere il titolo. La Juventus è stata incoronata campione d’Italia, dopo la pausa della stagione precedente a febbraio. I torinesi erano nove punti di vantaggio sulla Fiorentina, a sei giornate dalla fine. Era il terzo titolo per la Juve tra le donne, tutti acquisiti nelle ultime tre stagioni, dal 2018 al 2020. All’apertura della stagione 2020-2021, le cui partite si svolgono a porte chiuse fino a nuovo avviso a causa della pandemia, le bianconere hanno vinto 2-0 sul campo dell’Hellas Verona. Il Napoli, una delle due promosse insieme alla San Marino Academy, dal canto suo ha esordito con una ... Leggi su sbircialanotizia

