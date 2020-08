Havaianas e New Era insieme per una collaborazione da favola [GALLERY] (Di martedì 25 agosto 2020) Quando si parla di flip flop, è impossibile non pensare a Havaianas, il brand tradizionale di flip flop Brasiliane e scarpe da oltre un secolo. Dall’altro lato, quando parliamo di cappellini è alquanto improbabile che non si parli di New Era, che celebra 100 anni di storia ed è l’unico brand al mondo a produrre e distribuire sia headwear che apparel per le tre maggiori leghe sportive americane: NBA, NFL, MLB (con il suo iconico cappellino best seller chiamato New York Yankees). I due brand hanno unito le forze, la tradizione, la storia e il lifestyle in una collaborazione lanciata a livello globale. Havaianas e New Era lanciano un’esclusiva collaborazione senza precedenti. I due brand globali, leader nel loro settore, introducono una nuova linea con sette ... Leggi su sportfair

