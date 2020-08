Giuntoli: “Sostituto di Callejon? A volte non serve il mercato, ci sono già giocatori da valorizzare in squadra” (Di martedì 25 agosto 2020) Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa da Castel di Sangro. “Spero che dopo la prima settimana di settembre si possa cominciare a fare sul serio sul fronte mercato”. Callejon partirà. Al di là di Politano è stato individuato un sostituto? “Callejon è stato un giocatore unico nel suo genere, in una squadra composta da calciatori completamente diversi da questi. Rino ha dimostrato di saper utilizzare in quel posto giocatori che stano facendo molto bene come Politano e Lozano. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa sul mercato, ma a volte abbiamo giocatori che ancora non hanno dimostrato il loro valore. Noi crediamo molto in Gattuso e nella forza di questa ... Leggi su ilnapolista

