De Luca | quel voto “inutile” alle liste che non strapperanno un seggio

Napoli – Tutti felici. Tutti contenti. Vincenzo De Luca si presenta alle elezioni regionali con una corazzata di 15 liste. A giochi chiusi, c'è il problema della ripartizione dei seggi. Qualora De Luca dovesse prevalere nella sfida contro Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino, gli toccherebbero non più di 30 seggi. Spalmati per 15 liste sarebbero una media di due consiglieri regionali eletti a lista. Ma non sarà così: Pd, Italia Viva, De Luca presidente e Campania Libera faranno si acciufferanno la maggior parte dei seggi in palio. Buone possibilità di mandare un paio di eletti in assemblea regionale per altre due formazioni: Fare Democratico e Noi Campania, quest'ultima più che lista Mastella ...

