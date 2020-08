De Laurentiis respinge le offerte: “A queste cifre non parte nessuno. Ci sono degli avvoltoi…” (Di martedì 25 agosto 2020) Il Napoli riparte da Castel di Sangro. La società azzurra sta pianificando la prossima stagione che per la verità è alle porte. Gennaro Gattuso avrà la possibilità di pianificare l'annata dei suoi e tanto dipenderà anche dal mercato.DE Laurentiis BLINDA I BIG E ATTACCA: "CI sono AVVOLTOI"caption id="attachment 884211" align="alignnone" width="300" De Laurentiis (Getty images)/captionA tal proposito è intervenuto in conferenza stampa anche il presidente De Laurentiis che riguardo al mercato ha voluto essere chiaro: "Non faremo una campagna di saldi, quindi potrebbero restare anche quelli che oggi sembrano in partenza. Ci sono avvoltoi che stanno aspettando per colpire in picchiata. Ma noi abbiamo corazze impenetrabili, ... Leggi su itasportpress

Inviato a Castel di Sangro Bisogna togliere dei posti a tavola. Vendere, priorità assoluta. Come i 140-170 milioni che il Napoli prevede di incassare dalle cessioni. Giuntoli è arrivato per conto suo ...

Il Napoli ha bisogno di cedere calciatori, il club azzurro ha bisogno di soldi freschi da immettere nelle casse della società partenopea. Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino vendere è la p ...

