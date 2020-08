“Chi lo dice che è positivo?”. Santanché, ribaltone dopo la telefonata con Briatore: “Il suo vero problema" (Di martedì 25 agosto 2020) Daniela Santanché è una delle persone più vicine a Flavio Briatore. Ospite a In Onda su La7, la senatrice di Fratelli d'Italia ha svelato di aver già parlato tre volte con l'imprenditore nelle ultime ore. “Voi date per scontate tutta una serie di cose - ha dichiarato la Santanché - Flavio è stato ricoverato per l'infezione alla prostata che è recidiva, gli era già successo tre e sei mesi fa. Si trovava a Montecarlo con la febbre, ha chiamato Alberto Zangrillo che lo ha sempre curato”. A questo punto Luca Telese e David Parenzo le chiedono di fare ulteriormente chiarezza: “Quindi lei dice che non è positivo al coronavirus?”. “Io posso dire che ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoChi dice