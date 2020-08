Usain Bolt in auto-isolamento dopo il test per il Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Usain Bolt ha deciso di mettersi in auto-isolamento preventivo dopo aver fatto un test per il Coronavirus. La notizia di una sua possibilità positività al virus circolava sui media giamaicani, ma il campione ha postato sui social media un video in cui dice di aver fatto un test sabato in vista di un viaggio di lavoro e di essere ancora in attesa del risultato. Al momento non presenterebbe sintomi. Nonostante questo ha deciso comunque di rimanere in isolamento. Il primatista del mondo sui 100 e 200 metri ha raccontato di essere in attesa di una riposta del ministero della Salute giamaicano rispetto al protocollo da seguire. Secondo i dati ufficiali della Giamaica, il numero di casi nel Paese sarebbero 1.529, di cui 116 registrati nelle ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? Usain #Bolt è risultato positivo al #coronavirus. Con un video su Twitter e Instagram, l'uomo piu' veloce di tutt… - SkySport : Usain Bolt positivo al coronavirus - Agenzia_Ansa : Usain Bolt è positivo al coronavirus #ANSA - AlessioMessina_ : RT @repubblica: 'Usain Bolt positivo al covid''. L'atleta: ''Non ho sintomi'' - alessio_morra : Pure Usain #Bolt positivo al #COVID19. -