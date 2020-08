Uomini e Donne: Ecco Quando Inizia! (Di lunedì 24 agosto 2020) Uomini e Donne: sono state rese note le prime date delle registrazioni ed anche il giorno in cui il dating show farà il suo ritorno in TV. Ecco che cosa c’è da sapere sulla nuova edizione del Dating Show di Maria De Filippi! L’estate sta per volgere al termine, e questo significa che molto presto i palinsesti torneranno ad arricchirsi di tante trasmissioni. Sta infatti per tornare anche Uomini e Donne, che aveva vissuto un’edizione precedente difficile, con il Trono Classico interrotto e le conoscenze portate avanti a distanza. Ora è stato reso noto anche il giorno delle registrazioni. Ecco che cosa c’è da sapere. Uomini e Donne: confermata la data delle registrazioni! Su Uomini e ... Leggi su gossipnews.tv

MSF_ITALIA : ?? BREAKING! Questa mattina all’alba, i team #MSF e @SeaWatchItaly hanno salvato 97 persone da un gommone in diffico… - ivanscalfarotto : Onorato di avere in squadra con @ItaliaViva questa pattuglia di coraggiosi riformisti europeisti, schierati contro… - ItalianNavy : Non si ferma l’impegno della #MarinaMilitare nella ricerca e rimozione delle #ecoballe disperse nel Golfo di… - RoccoCirino2 : @RCatuso @a_meluzzi E'... Ora è un Nero di merda; Domani sarà un Bianco Italiano di merda e cosi via ....Tutti gli… - dani61d : @LegaSalvini ma chi gli ha chiesto niente. ha difeso la patria da chi, da uomini donne e bambini disarmati e affama… -