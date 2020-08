Se i migranti sono un facile capro espiatorio (Di lunedì 24 agosto 2020) Niente di meglio, nell’estate calda dell’emergenza, con i contagi che crescono, di un bel capro espiatorio, del classico untore, rappresentato dagli stranieri che arrivano in Sicilia. Facendo finta di non vedere i cadaveri che affiorano sulle spiagge della Libia e nella striscia di mare che separa l’Africa dall’Europa, ai quali le istituzioni non dedicano neanche un pensiero. Se poi il governo, anziché trovare soluzioni ragionevoli, piccoli gruppi diffusi sul territorio affidati a personale competente collegato al Ssn, persegue nell’errore di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

carlogubi : 'Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono stati vittime della cultur… - carlogubi : Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiac… - vaticannews_it : #23agosto #PapaFrancesco all' Angelus: i migranti sono vittime della cultura dello scarto, Dio ce ne chiederà cont… - MissDarcy60 : RT @riktroiani: Sono 37 i #migranti rintracciati sul Carso nella giornata di oggi. 18 afghani questa mattina a Basovizza, con diversi minor… - DafneRomeo1 : RT @carlogubi: Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiaccia in po… -